Иностранцы впервые за полгода сократили вложения в украинские облигации госзайма

Неделей ранее объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов остался на прежнем уровне после более пяти месяцев непрерывного роста.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) после еженедельного ОВГЗ-аукциона сократился на 1,6 млрд грн, или на 1,8%, - до 86,2 млрд грн.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, неделей ранее объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов остался на прежнем уровне после более пяти месяцев - с начала марта - непрерывного роста по результатам покупки облигаций на каждом аукционе.

По сравнению с началом года текущий объем вложений нерезидентов в государственные бумаги остается выше на 79,8 млрд грн, или в 14 раз.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов составляет 11% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 млрд грн, или на 21,7%.