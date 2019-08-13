Доллар и евро подорожали: Нацбанк опустил курс гривни

Национальный банк на вторник, 13 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,16 грн/долл., к евро – на уровне 28,16 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2515.8487 (12 августа – 2509.0813)

100 EUR – 2816.2410 (12 августа – 2809.6692)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,19/25,22 грн/долл., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 28,26/28,29 грн/евро, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.