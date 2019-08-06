Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов почти на 11 миллиардов

Продажа активов ликвидируемых банков запланирована на текущей неделе.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы ликвидируемых банков Украины общей стоимостью 10,88 млрд грн, продажа которых запланирована на текущей неделе.

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Как сообщила пресс-служба фонда, пул активов состоит из прав требования по кредитным договорам, а также дебиторской задолженности.

В частности, в первую десятку банков по сумме выставленных на продажу активов вошли «ВТБ Банк» с активами на сумму 3,92 млрд грн, «Дельта Банк» - 1,94 млрд грн, банк «Национальные инвестиции» - 1,78 млрд грн, банк «Финансы и Кредит» - почти 1,42 млрд грн, «Надра» - 606,59 млн грн, банк «Михайловский» - 211,34 млн грн, банк «Камбио» - 167,13 млн грн, «Актабанк» - 148,84 млн грн, «Родовид Банк» – 131,51 млн грн, «ВиЭйБи Банк» - 121,74 млн грн.

Кроме того, в течение недели запланирована продажа активов «Фидобанка», «БГ Банка», «Платинум Банка», банка «Киевская Русь», «Имэксбанка», «Энергобанка», «Кредитпромбанка», банка «Юнисон», «Диамантбанка», «Радикал Банка», «УПБ», «Укрибизнесбанка», банка «Контракт», «Инвестбанка».

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.