Баланс недели: Зеленский пообещал рост экономики и запуск рынка земли, водоканалы выдвинули ультиматум, а «газовые» тарифы снова снижены

На уходящей неделе президент Украины Владимир Зеленский, развивая внешнеполитические связи нашей страны, побывал с двухдневным рабочим визитом в Турции, где встретился со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и выступил на украинско-турецком бизнес-форуме.

Планы новой власти, озвученные главой государства, в случае их реализации, смогут существенно изменить экономику Украины, проигрывающей пока по многим показателям своим соседям.

Главной новостью стал анонс проведения в Украине уже в этом году новоизбранной Верховной Радой, в которой президентские сторонники будут составлять большинство, земельной реформы. Это позволит создать полноценный рынок земли в 2020 году.

Тезис о необходимости такого шага уже звучал из уст представителей команды Офиса президента, однако после заявлений Зеленского изменения, которые страна ждала два десятка лет, выглядят практически неотвратимыми.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн га, которая является одной из лучших в мире по своему качеству», - сказал президент.

Помимо этого, в ближайшие пять лет новые украинские власти планируют провести масштабную приватизацию, создать конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростить ведение бизнеса.

По словам Зеленского, эти и ряд других решений должны сделать Украину «магнитом для инвестиций».

«В ближайшие пять лет Украина изменится кардинально. Наша экономика будет расти по пять-семь процентов», - заявил Зеленский.

Также он пообещал, что в отечественную инфраструктуру в ближайшие пять лет будет инвестировано минимум 20 млрд долларов, которые пойдут на ремонт дорог, развитие аэропортов и портовой отрасли.

Ультиматум водоканалов: снижение тарифов или вода по расписанию

Уходящая неделя ознаменовалась не только масштабными оптимистичными планами чиновников, но и резонансным заявлением украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология».

По словам вице-президента ассоциации Ольги Бабий, уже с 20 августа водоканалы страны могут перейти на почасовую подачу воды в связи с нехваткой у предприятий средств на оплату электроэнергии.

Проблема возникла после месяца работы нового рынка электроэнергии, запущенного 1 июля, и последовавшего роста на четверть цены на электричество для промышленных объектов. Водоканалы к этому оказались не готовы, поэтому и забили тревогу.

Как не сложно догадаться, выход из ситуации водоканалы видят в увеличении тарифов на свои услуги, иначе грозят перейти на почасовую подачу воды.

«Мы обращаемся к органам прокуратуры, Службе безопасности, Совету нацбезопасности, Администрации президента и Кабмину срочно вмешаться в ситуацию. Потому что мы видим, если ситуация законодательно не урегулируется до 20 августа, то мы будем иметь отключения от электричества водоканалов, а в последствии - техногенные аварии в городах Украины», - подчеркнула Бабий.

Была озвучена и альтернатива повышению тарифов – отпускать водоканалам и предприятиям теплокоммунэнерго электроэнергию по фиксированной цене.

Вскоре будет известна реакция правительства на это обращение…

«Нафтогаз» продолжил снижать цену газа для населения

Еще одной важной новостью уходящей недели стало заявление НАК «Нафтогаз Украины» об очередном снижении цены на газ для населения.

Компания, применив утвержденную Кабмином методологию расчета цены голубого топлива, снизила в августе тариф на 5,1% по сравнению с июлем. Теперь стоимость газа составит 4 653,54 гривни за тысячу кубометров. Таким образом, цена газа для украинцев с апреля снизилась на 25 процентов.

В компании отметили, что конечная стоимость газа в регионах Украины зависит от тарифа на его распределение, установленного НКРЭКУ для областных или горгазов. Поставщики топлива обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

Кроме того, на уходящей неделе курс гривни к доллару, после незначительного падения в конце прошлой недели и в понедельник, продолжил укрепляться.

Усиление нацвалюты Национальный банк использовал для наращивания международных резервов, которые на начало августа составили 21,84 млрд долларов. Всего же в июле и в начале последнего летнего месяца НБУ купил 1,3 млрд долларов, тогда как с начала года регулятор на межбанковском валютном рынке приобрел 2,9 млрд долл.

Предстоящая неделя вряд ли будет богата экономическими новостями, что является нормой для середины августа. Из двухнедельного отпуска должен вернуться премьер-министр Владимир Гройсман, что позволит в среду провести заседание правительства, на котором, возможно, будет решаться проблема водоканалов и приниматься другие важные решения. Кроме того, Госстат сообщит о показателях внешнеторговой деятельности страны за первое полугодие и индексе сельскохозяйственной продукции за первые семь месяцев 2019 года.

Дмитрий Шварц