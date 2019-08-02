После выходных в Украине ощутимо подорожают доллары и евро

Официальный курс НБУ на 5 августа: 100 USD – 2553,7711 гривни; 100 EUR – 2836,2182 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2553,7711 (2 августа – 2534,9919)

100 EUR – 2836,2182 (2 августа – 2797,8706)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 2 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,51/25,56 гривни/доллар, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 28,32/28,37 гривни/евро, что на 32 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.