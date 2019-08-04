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Средняя зарплата в Киеве превысила 15 тысяч гривень

18:14, 04 августа 2019
Финансы
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Она составляет 15 тысяч 183 грн / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталью Мельник.

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Она отметила, что первое полугодие 2019 года отметилось положительными тенденциями социально-экономического развития в столице.

«По последним статистическим данным, среднемесячная заработная плата в городе Киеве составляет 15183 грн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года», - отметила Мельник и добавила, что до 6,7% сократился уровень безработицы.

По ее словам, «уверенные положительные показатели имеем в области торговли, в частности, оборот розницы вырос на 14,4%, а экспорт и импорт товаров - на 21,4% и 11,6% соответственно».

Также за первое полугодие текущего года на 19,5% увеличился объем строительных работ в столице.

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Теги: #Киев#зарплатапогода в Киеве