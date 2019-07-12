ГФС прокомментировала обыски в ведомстве

Фискальная служба отметила, что обыски связаны с подписанием мирового соглашения между Украиной и табачной компанией Philip Morris.

В центральном аппарате Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в Киеве и в главном управлении ГФС в Харьковской области продолжаются обыски, которые связаны с подписанием мирового соглашения между государством и компанией "Филип Моррис Украина", крупнейшим производителем табачных изделий в стране.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

При этом отмечается, что соответствующее решение было закреплено в распоряжении Кабинета министров Украины №946-р от 5 декабря 2018 года. Этим же документом правительство уполномочило исполняющего обязанности главы ГФС Александра Власова подписать указанное мировое соглашение.

«ГФС прилагает максимум усилий для обеспечения прозрачности и открытости своей деятельности, и подтверждением этого является подписание указанного мирового соглашения. Это было коллегиальное решение. Этому предшествовала работа Межведомственной рабочей группы по вопросам досудебного урегулирования спора при Минюсте», - цитирует пресс-служба Власова.

В сообщении со ссылкой на генерального директора компании «Филип Моррис Украина» Михалиса Александракиса отмечается, что подписание этого соглашения позволило компании продолжить ведение бизнеса в Украине.

В свою очередь, для иностранных и украинских инвесторов это стало положительным свидетельством того, что в Украине действительно создается благоприятный инвестиционный климат и улучшаются условия для развития бизнеса.

В пресс-службе со ссылкой на Александракиса добавили, что процесс подписания соглашения происходил прозрачно и в соответствии с мировыми стандартами осуществления таких процедур.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году компания «Филип Моррис Украина» начала применять специальный таможенный режим переработки на территории Украины для дальнейшего экспорта продукции, в рамках которого компания получила право на условное освобождение от украинской ввозной пошлины и других налогов на импорт материалов для переработки компанией сырья, продукция из которого подлежала реэкспорту. При этом компания получила разрешение от Харьковской таможни ГФС. Общая стоимость продукции, которая была произведена и экспортирована в рамках этого режима в течение 2015-2016 годов, составила 87 млн евро.

Однако в марте 2016 года, когда срок действия этого режима почти истек, ГФС инициировала налоговую проверку с целью поставить под сомнение правомерность применения спецрежима для компаний "Филип Моррис". Так, по результатам проверки ГФС выдала компании налоговые уведомления-решения на общую сумму 635 млн грн. После безуспешного обжалования в административном порядке в органах ГФС, а также в суде первой инстанции четыре компании "Филип Моррис" направили правительству Украины сообщение об инвестиционном споре.

В апреле Государственная фискальная служба Украины исполнила подписанное между компанией "Филип Моррис Украина" и государством мировое соглашение, отозвав налоговые уведомления-решения на сумму 635 млн грн.