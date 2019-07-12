Следователи ГБР провели обыски в Фискальной службе и харьковской таможне

По предварительной информации ГБР, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски в главном офисе Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве, а также в главном управлении ГФС в Харьковской области и в харьковской таможне в рамках расследования возможных незаконных действий высших должностных лиц этих структур при таможенном оформлении товаров.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, также следователи Бюро расследований осуществили выемку документов в главном управлении Фискальной службы в Харьковской области.

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По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции.

Кроме того, следователи отмечают, что руководством ГФС было принято решение об отмене финансовых санкций в отношении данного товаропроизводителя.

"Из-за этих действий государственный бюджет, возможно, недополучил средства в сумме около 630 млн грн", - отметили в пресс-службе, при этом не уточнив названия компании.

По данным пресс-службы, уголовное производство начато по статье 367 Уголовного кодекса Украины "служебная халатность", которая повлекла особо тяжкие последствия.

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители завершили досудебное расследование в отношении начальника Волынской таможни Государственной фискальной службы, а также двух его подчиненных инспекторов таможни, которые получали взятки от физических лиц за беспрепятственный проезд через государственную границу Украины.