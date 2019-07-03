Малая приватизация уже принесла бюджету 265 миллионов

Всего с момента запуска малой приватизации осенью прошлого года поступления от нее составили 615 миллионов гривень.

Поступления в государственный бюджет от малой приватизации с начала года по состоянию на начало июля составили 265 миллионов гривень.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

"С начала года на электронные аукционы выставлен 301 объект, из которых 197 продано. По 104 объектам ожидается проведение аукциона, общая стартовая цена которых 76 миллионов гривень", - написал он.

По словам Трубарова, с момента запуска малой приватизации осенью прошлого года поступления от нее составили 615 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, 2 января Фонд госимущества утвердил перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году.

В него вошли новые объекты и те, которые не успели приватизировать в прошлом году. В целом это 792 объекта, из которых 48 – пакеты акций, 92 – единые имущественные комплексы, 190 – объекты незавершенного строительства, 402 – отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень.

Поступления от малой приватизации в Украине в январе-апреле 2019 года составили 204 миллиона гривень.