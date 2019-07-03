Почти 240 украинских предприятий смогут экспортировать товары в ЕС на упрощенных условиях

По состоянию на 2 июля ГФС присвоила 239 украинским предприятиям статус уполномоченного экспортера, который позволяет без оформления сертификата EUR.1 самостоятельно декларировать преференциальное происхождение товаров на коммерческих документах и ускорить процедуру их экспорта на рынки стран Евросоюза.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) по состоянию на 2 июля присвоила 239 украинским предприятиям статус уполномоченного экспортера, который позволяет без оформления сертификата EUR.1 самостоятельно декларировать преференциальное происхождение товаров на коммерческих документах и ускорить процедуру их экспорта на рынки стран Евросоюза.

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Как сообщили в пресс-службе ГФС, уполномоченный экспортер по сравнению с другими экспортерами имеет ряд преимуществ, среди которых, в частности, упрощенная процедура подтверждения преференциального происхождения украинских товаров, неограниченный срок действия данного статуса, а также льготный режим налогообложения украинских товаров в странах ЕС.

Согласно сообщению, для получения статуса уполномоченного (одобренного) экспортера компании-заявителю необходимо осуществлять внешнеэкономические экспортные операции с товарами преференциального происхождения; не иметь нарушений правил определения преференциального происхождения товаров, соблюдать соответствие экспортируемых товаров правилам определения преференциального происхождения товаров.

В ГФС сообщили, что срок предоставления таможней предприятию-экспортеру статуса уполномоченного (одобренного) экспортера был продлен с 30 до 90 календарных дней со дня получения заявления на получение такого статуса.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2016 года Фискальная служба начала выдачу статуса одобренного экспортера предприятиям, которые экспортируют свою продукцию в страны ЕС.

За три года действия сертификатов стандарта EUR.1, необходимых для беспошлинного экспорта товаров в Европейский Союз, по состоянию на начало июня ГФС выдала украинским производителям 256 тысяч таких документов.