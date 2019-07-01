Завтра в Украине подорожают доллары, но подешевеют евро

Официальный курс НБУ на 2 июля: 100 USD – 2620,6493 гривни; 100 EUR – 2974,1749 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2620,6493 (1 июля – 2617,7939)

100 EUR – 2974,1749 (1 июля – 2976,4317)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 1 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,18/26,20 гривни/доллар, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 29,68/29,70 гривни/евро, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.