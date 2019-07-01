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Гривня за июнь укрепилась к доллару на 2,5%

11:17, 01 июля 2019
Финансы
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Гривня укрепилась к доллару / фото УНИАН

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Согласно данным на сайте НБУ, по отношению к евро гривня укрепилась на 0,6% - до 29,76 грн/евро.

Согласно приведенным данным, с начала года, за январь-июнь, гривня выросла к доллару на 5,5%, к евро - на 1,1%.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу НБУ за май подешевела к доллару США на 1,4%, к евро - на 1,5%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.

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