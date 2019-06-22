Стоимость биткоина превысила $10 тысяч

В последний раз биткоин стоил выше 10 тысяч долларов в мае 2018 года.

Курс биткоина в ходе торгов 22 июня преодолел отметку в 10 тысяч долларов.

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Об этом сообщает Medusa.io со ссылкой на CoinDesk и CoinMarketCap.

"На максимуме биткоин дорожал до 10 882 долларов. В девять утра биткоин торговался чуть выше 10,7 тысячи долларов. В последний раз биткоин стоил выше 10 тысяч долларов в мае 2018 года", - говорится в сообщении.

За последние полтора месяца курс биткоина вырос почти вдвое - 9 мая стоимость криптовалюты превысила шесть тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, майнеры установили исторический рекорд по добыче биткоинов. Это произошло в то время, как цена первой криптовалюты приблизилась к отметке в 10 тысяч долларов.