Майнеры установили исторический рекорд по добыче биткойнов

Хешрейт монеты впервые достиг отметки в 65,19 (Th/s). Это может говорить о том, что курс актива в ближайшее время продолжит обновлять рекорды 2019 года.

Активность майнеров в сети Bitcoin достигла исторического максимума в 65,19 (Th/s).

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на Blockchain.com.

Отмечается, что это произошло в то время, как цена первой криптовалюты приблизилась к отметке в 10 тысяч долларов. Хешрейт монеты отображает интерес к ней и может использоваться для того, чтобы делать прогнозы на его основе, объяснил телеведущий и трейдер Макс Кайзер.

"Хешрейт чаще всего ведет за собой цену, это понимают даже не самые ярые сторонники Bitcoin. Это сердце мотивационной схемы. Это подход Сатоши на пути к созданию улучшенной версии золота", - объяснил Кайзер.

В прошлый раз хешрейт находился на пике в сентябре 2018 года, тогда все ждали нового роста курса первой криптовалюты. Однако этот показатель резко упал после того, как цена пошла вниз, вопреки прогнозам.

В середине мая аналитики DataLight обнаружили корреляцию между сложностью майнинга и ценой первой криптовалюты. По мнению экспертов, необходимо принимать во внимание изменения показателей добычи актива при работе с цифровыми деньгами.