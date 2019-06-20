Официальный курс на 20 июня: гривня продолжает укрепляться

Национальный банк на четверг, 20 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,33 грн/долл., к евро – на уровне 29,51 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2633.4256 (19 июня – 2638.8427)

100 EUR – 2951.2801 (19 июня – 2952.0733)

Как сообщал УНИАН, в среду, 19 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,36/26,38 грн/долл., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов (26,37/26,39 грн/долл.).

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,52/29,55 грн/евро, т.е. остались на уровне закрытия предыдущих торгов (29,52/29,55 грн/евро).