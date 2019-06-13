Почему украинцы уезжают из страны: названы топ-5 причин трудовой миграции (исследование)

Одними из ключевых причин трудовой миграции из Украины являются низкий уровень жизни и состояние безопасности в стране.

Одними из ключевых причин трудовой миграции из Украины являются низкий уровень жизни украинцев, а также неудовлетворенность состоянием системы безопасности в стране.

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Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) со ссылкой на результаты экспресс-исследования "Барометр счастья в Украине", который ЕБА проводит с 2018 года.

"Почти половина участников опроса «Барометр счастья в Украине» довольны своей текущей работой - 44%, хотя 51% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни… 72% респондентов не удовлетворены состоянием безопасности в стране и чувствуют себя неуверенно относительно собственного будущего», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, 62% опрошенных украинцев отрицательно оценивают правовое поле и регулирование в стране, в частности, относительно отсутствия дискриминации и уровня демократических свобод.

В то же время, оценки системы здравоохранения разделились: 58% опрошенных не удовлетворены состоянием системы, при этом 42% оценивают отечественную медицину удовлетворительно или положительно.

В свою очередь, довольных системой образования оказалось почти 52%, при этом 48% отметили, что полностью или частично не удовлетворены ею.

В данном опросе приняли участие 1118 респондентов из интернет-аудитории, 80% из которых - это жители Киева, 65% респондентов - люди в возрасте от 26-40 лет. Большинство опрошенных являются офисными работниками, занимающими различные позиции - от ассистентов до руководителей.

«Второй раз результат индекса оказывается в отрицательной плоскости. Наши данные подтверждаются и мировыми отчетами. Так, согласно World Happiness Report, Украина занимает 133-е место из 156 стран, а следовательно, входит в тридцатку самых несчастных стран мира. Это мощные сигналы того, что страна нуждается в комплексных структурных изменениях и реформах», – цитирует пресс-служба исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анну Деревянко.

В сообщении со ссылкой на Деревянко подчеркивается, что прежде всего украинским властям необходимо сформировать условия для экономического роста, а также продолжить реформы образования и здравоохранения.

В ЕБА со ссылкой на данные Госстата отмечают, что с начала войны на востоке Украины в 2014 году около 1,3 млн украинцев мигрировали в другие страны, что, в свою очередь, создало ощутимую проблему трудовой миграции и нехватку профессионалов в корпоративном и промышленном секторах, которую так остро чувствует бизнес.

В этой связи, с целью преодоления данного тренда, от власти ожидается повышение минимальной заработной платы (вместе с отвязкой размера заработной платы от всех отчислений), повышение уровня безопасности (эффективная полиция и армия), улучшение правовой среды и правосудия в Украине, продолжение реформы здравоохранения, решение экологических проблем.

В свою очередь, бизнес должен стимулировать персонал повышением заработной платы, переходом на "белую" зарплату, внедрением медицинского страхования и других социальных гарантий, обеспечением безопасных и комфортных условий труда и возможностями для сотрудников к развитию и неформальному обучению.

«В аграрном секторе особенно ощутимы последствия растущих масштабов трудовой миграции. Мы испытываем дефицит представителей технических профессий - водителей, комбайнеров, механизаторов, агрономов, - которые имеют определенное специализированное образование и легко адаптируются к среде соседних стран, например, Польши», - цитирует пресс-служба руководителя и владельца группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

В сообщении со ссылкой на Бахматюка отмечается, что компания вкладывает немало ресурсов для построения комфортных условий работы и развития своих сотрудников, однако есть немало факторов, которые заставляют людей мигрировать за границу и которые можно решить только на государственном уровне.

«И внутри страны мы видим мощный тренд миграции из сельской местности в крупные города. Надеемся, что реформа децентрализации будет продолжена и направлена на равномерное развитие всех регионов, чтобы обеспечить высокие темпы экономического роста и восстановление социальной инфраструктуры, создать привлекательные условия для жизни и работы в Украине», - добавил Бахматюк.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства социальной политики Украины, количество трудовых мигрантов, которые в 2018 году работали за пределами Украины, составило 7-9 миллионов человек, причем количество тех, кто на постоянной основе находится за пределами страны, не превышает 3,2 миллиона.

По информации Национального банка Украины, объем поступлений от трудовых мигрантов в Украину в 2018 году составил около 11 млрд долл.