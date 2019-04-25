Нацбанк впервые за два года снижает учетную ставку

Стойкая тенденция замедления инфляции до цели в 5% дает возможность регулятору начать цикл снижения учетной ставки.

Национальный банк Украины решил с 26 апреля снизить учетную ставку на 0,5 п.п. – до 17,5% годовых, впервые за два года – с мая 2017 года.

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"Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 17,5% годовых с 26 апреля 2019 года", - говорится в материалах НБУ.

Отмечается, что стойкая тенденция замедления инфляции до цели в 5% дает возможность регулятору начать цикл снижения учетной ставки.

В НБУ отметили, что препятствием для снижения инфляции может стать реализация рисков, среди которых усиление неопределенности в год президентских и парламентских выборов, а также рецессия мировой экономики и снижение цен на сырьевых рынках, усиление геополитической напряженности, неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года в результате строительства обходных газопроводов в Европу, эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Кроме того, в НБУ назвали сдерживающими факторами для снижения инфляции ожидаемое повышение тарифов до рыночного уровня, а также повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию.

"Начиная цикл снижения учетной ставки, правление отмечает, что дальнейшие шаги будут зависеть от реализации инфляционных рисков и улучшения инфляционных ожиданий", - подчеркнули в НБУ.

По информации регулятора, следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 6 июня.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в марте решил сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых четвертый раз подряд – после аналогичного решения в октябре и в декабре 2018, а также в январе 2019 года.

Последний раз Нацбанк снижал учетную ставку почти два года назад - в мае 2017 года, после чего сохранял или повышал ее.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта по 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в марте 2019 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2018 года - составила 8,6%, замедлившись с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.