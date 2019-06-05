Премьер хочет провести аудит внешних долгов Украины до 2014 года

Премьер пообещал, что направит Счетной палате соответствующее протокольное поручение Кабмина.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Счетной палате совместно с Министерством экономического развития провести аудит внешний заимствований Украины, которые были взяты до 2014 года.

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Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

Изначально вопрос поднял первый вице-премьер-министр Степан Кубив, который предложил провести комплексный аудит внешних заимствований страны.

"Давайте покажем, как заимствования повлияли на рост промышленности, качество жизни людей, как мы компенсировали разрывы 10-20-30 миллиардов", - сказал он.

После этого премьер хотел поручить Кубиву сформировать рабочую группу для проведения аудита, но глава Счетной палаты Валерий Пацкан отметил, что его служба может заняться вопросом, благо имеет для этого полномочия.

Учитывая это, Гройсман пообещал, что сегодня направит Счетной палате соответствующее протокольное поручение Кабмина.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 миллиарда долларов, или на 2,6%, - до 78,32 миллиарда долларов. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 миллиарда гривень, или на 1,3%, - до 2,169 триллиона гривень.

По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.