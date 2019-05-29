Почем валюта: гривня подешевела к доллару на 22 копейки

Котировки гривни к евро снизились на 12 копеек.

В среду, 29 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,75 гривни/доллар, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,76/29,80 гривни/евро, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 30 мая, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,68 гривни/доллар, к евро – на уровне 29,77 гривни/евро.