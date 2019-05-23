Погашение еврооблигаций на $1 миллиард снизило резервы – НБУ

Но это не повлияло на валютный рынок Украины.

Майское погашение Министерством финансов Украины еврооблигаций на 1 миллиард долларов под гарантии США снизило резервы Национального банка, но не повлияло на валютный рынок страны.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Резервы у нас упали после выплаты евробондов под гарантии США. Поскольку эта сумма валюты была куплена у Национального банка", - сказал Чурий.

В то же время, он отметил, что регулятор достаточно активно покупает валюту на межбанковском валютном рынке, и с начала недели купил около 70 миллионов долларов.

Чурий также сообщил, что валютный рынок не реагирует на эти факторы.

"Потому что это внутренняя транзакция между Национальным банком и Министерством финансов. Это не влияет на рынок никоим образом", - пояснил он.

По его словам, также рынок не реагирует на перечисление Нацбанком в госбюджет в начале мая 73% нормы прибыли за прошлый год.

"Никак не влияет. Часть гривневой ликвидности Министерство финансов направило на выплаты по внешним обязательствам. Они купили у нас валюту, и на рынок это никак не повлияло", - сказал Чурий.