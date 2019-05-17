Украина погасила евробонды на $1 миллиард

Данный платеж по евробондам стал крупнейшим в текущем году.

Министерство финансов Украины погасило пятилетние евробонды на 1 миллиард долларов, выпущенные в мае 2014 года под гарантии США.

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Как сообщается на сайте Минфина, ставка размещения облигаций составляла 1,844% годовых.

Согласно приведенным данным, данный платеж по евробондам стал крупнейшим в текущем году.

Как сообщал УНИАН, объем долговых платежей Украины в 2019 году в пользу внешних кредиторов составит около 6 миллиардов долларов.

Среди крупнейших платежей погашение в мае на 1 миллиард долларов по евробондам под гарантии правительства США, а также погашение в сентябре по бондам на 660 миллионов долларов.

Платежи в пользу МВФ в течение года составят в общей сумме около 1,2 миллиарда долларов, в пользу других международных финансовых организаций - около 0,8 миллиарда долларов.

Наиболее существенные платежи по обслуживанию внешнего долга предусмотрены в марте и в сентябре - по 500 миллионов долларов по евробондам.