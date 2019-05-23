Нацбанк не видит оснований для новых ограничений на рынке
Национальный банк Украины пока не видит оснований для введения новых ограничений на рынке и надеется, что политические гонки не повлияют на монетарную политику.
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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.
"Абсолютно не вижу никаких оснований вводить дополнительные ограничения", - сказал он.
Глава НБУ подчеркнул, что принимая решения о введении ограничений или относительно монетарной политики, регулятор будет "оставаться вне политики".
"Мы будем надеяться, что политические гонки не повлияют на монетарную политику Национального банка", - добавил Смолий.
При этом он отметил, что регулятор может в зависимости от развития ситуации принять решение как о повышении, так и о снижении учетной ставки.