Украинцы в этом году получили "теплых кредитов" почти на 700 миллионов

Это две трети от всего прогнозируемого объема кредитования в этом году – 1,1 миллиарда гривень.

Украинцы с начала этого года получили "теплых кредитов" почти на 700 миллионов гривень из прогнозируемых 1,1 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

"В общем, в 2019 году более 63 тысяч семей уже получили в банках почти 700 миллионов гривень "теплых кредитов". Это две трети от всего прогнозируемого объема кредитования в этом году – 1,1 миллиарда гривень "теплых кредитов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на прошлой неделе украинские семьи привлекли около 90 миллионов гривень "теплых кредитов" для термомодернизации домов, в частности: около 50 миллионов гривень - для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД); почти 40 миллионов гривень - на утепление частных домов; более 2 миллионов гривень - на твердотопливные котлы.

Кроме того, по данным пресс-службы Госэнергоэффективности, рекордное количество ОСМД - 185 объединений стали участниками правительственной программы на прошлой неделе.

Глава госагентства Сергей Савчук призвал всех заинтересованных в утеплении также пользоваться местной поддержкой.

"Благодаря государственной и местной программам удешевления "теплых кредитов" можно сэкономить до 80% затрат на энергоэффективные мероприятия", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.