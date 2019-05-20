Нацбанк отчитался о пополнении резервов

С начала года регулятор пополнил резервы более чем на 1 млрд долл.

Национальный банк с начала мая – со 2 по 17 число - пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 122,1 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе в первую неделю месяца регулятор купил 20 млн долл., во вторую – 80 млн долл., в третью – 22,1 млн долл.

Отмечается, что с начала мая Нацбанк не продавал валюту.

Согласно приведенным данным, с начала года НБУ пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанке на 1,047 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в апреле пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 млн долл.

Международные резервы Украины на начало мая составили 20,525 млрд долл., что на 1,4% ниже показателя на начало текущего года.