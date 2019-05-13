Нацбанк с начала мая пополнил резервы на $100 миллионов

С начала года регулятор пополнил резервы более чем на 1 миллиард долларов.

Национальный банк с начала мая - со 2 по 11 число - пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 100 миллионов долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, в этот период регулятор не продавал валюту.

Согласно приведенным данным, с начала года НБУ пополнил резервы на 1,025 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в апрелепополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 миллионов долларов.

Международные резервы Украины на начало апреля составили 20,633 миллиарда долларов, что на 0,9% ниже показателя на начало текущего года.