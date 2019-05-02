"Скальпелем, а не топором": Коломойский объяснил, как судится за "ПриватБанк"

Называя главные цели касательно "ПриватБанка", бизнесмен заявил, что необходимо "сделать так, чтобы были и волки сыты, и овцы целы".

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заверил, что не желает, чтобы из-за возможной выплаты ему компенсации за национализацию "ПриватБанка" пострадал украинский народ.

Об этом он заявил в интервью Bihus Info в ответ на вопрос, не противоречат ли его собственные интересы интересам украинцев.

"Есть дилемма. Есть опасность этого обвинения. Мы хотим сделать так, чтобы были и волки сыты, и овцы целы. Чтобы украинский народ не пострадал. Мы хотим сделать это точечно и хирургически. Скальпелем, а не топором. Да, мы хотим, чтобы был вердикт справедливым, хотим, чтобы были наказаны виновные, кто это сделал. А материальная компенсация - нам лишнего не надо, нам или отдайте эту потрепанную никому не нужную собственность, потому что тот банк, может, вообще уже ничего не стоит после трех лет "мудрого" управления "великим" менеджментом, и заберите все, что в него внесли", - подчеркнул он.

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По словам Коломойского, его прежде всего волнует справедливость.

"Чтобы не причинять вреда, давайте подумаем, какой механизм - реституции или компенсации. И распишем его, нам все равно, на какой срок. Мы же без этих денег не умрем. Мы нормально питаемся, у нас есть на что жить. Но мы хотим справедливости", - резюмировал он.

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями СНБО. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Окружной админсуд Киева 18 апреля признал противоправным и отменил решение от 2016 года о выводе неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства.

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Этот же суд отменил решение Нацбанка о перечне связанных лиц «ПриватБанка», которое было одним из основных для проводимой при национализации банка процедуры «bail-in» - обмена средств, связанных с банком лиц на акции финучреждения с их последующей продажей Министерству финансов.

После этого Печерский райсуд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования «ПриватБанка», полученным до его национализации.

Согласно совместному заявлению НБУ, Минфина и «ПриватБанка», возвращение финучреждения его бывшим владельцам посредством отмены решения о национализации невозможно. Также в НБУ сообщили о намерениях подать апелляции на решения судов.

Международные партнеры Украины, включая представительство Евросоюза, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и Посольство США выступили с заявлениями о поддержке национализации «ПриватБанка».