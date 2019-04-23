Комиссия приостановила конкурс по отбору главы таможни

В Минфине подчеркнули, что результаты предыдущих этапов отбора, в том числе и определение финалистов, остаются в силе.

Комиссия высшего корпуса государственной службы приостановила конкурс на замещение вакантной должности руководителя Государственной таможенной службы (ГТС) до отмены соответствующего решения суда.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, принимая во внимание статью 11 закона о госслужбе, конкурсная комиссия уполномочена лишь частично выполнить постановление Окружного административного суда Киева от 17 апреля, а именно «приостановить совершение действий по проведению конкурса на занятие вакантной должности председателя государственной таможенной службы».

Вместе с тем, согласно части 5 статьи 23 вышеупомянутого закона срок подачи документов на конкурс может составлять не менее 15 и не более 30 календарных дней со дня получения информации о проведении конкурса, при этом результаты конкурса публикуются на позднее 45 календарных дней с этой же даты.

В этой связи, в Минфине пояснили, что в случае приостановления действий Комиссии по проведению конкурса и после принятия решения о его возобновлении соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока.

"По состоянию на 17 апреля, когда было принято постановление суда, прошло 28 дней с даты объявления конкурса. То есть, когда будет принято решение о возобновлении конкурса, отсчет начнется с 29 дня. Все результаты предыдущих этапов отбора, в том числе и определение финалистов, остаются в силе", - отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что конкурс на главу Государственной налоговой службы проходит по установленному графику.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11 утра Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы начала завершающий этап конкурсного отбора на пост руководителя Государственной налоговой службы (ГНС) в форме собеседования. В этот же день конкурсная комиссия должна определить кандидата, которого будет рекомендовать правительству для назначения на должность руководителя налоговой.

На пост главы налоговой службы претендуют заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, исполнительный директор "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.

Однако, 22 апреля Министерство финансов сообщило о блокировании конкурса по отбору руководителя Государственной налоговой службы Украины по искам бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова и бывшего руководителя Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка в Окружной административный суд города Киева.

17 апреля Окружной административный суд Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя Государственной таможенной службы и запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурсный отбор.