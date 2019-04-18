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Суд заблокировал конкурс по отбору главы таможенной службы

11:52, 18 апреля 2019
Финансы
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Суд приостановил конкурс по отбору главы таможенной службы / фото УНИАН

Окружной административный суд Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя Государственной таможенной службы, сообщили в пресс-службе суда.

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"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска народного депутата Андрея Антонищака о приостановлении действия распоряжения правительства об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы. 17 апреля судом принято - удовлетворить соответствующее заявление об обеспечении иска и остановить действие распоряжения Кабинета министров Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурсный отбор.

В пресс-службе пояснили, что, принимая решение об удовлетворении заявления парламентария, суд руководствовался тем, что "непринятие таких мер, очевидно, может привести к тому, что защита прав, свобод и интересов заявителя, в защиту которых подается административный иск, станет невозможной, или для их восстановления необходимо будет приложить значительные усилия и расходы".

Кроме того, суд учел нормы закона, на которые ссылался заявитель, которые, по его мнению, были нарушены при принятии и выполнении вышеупомянутого распоряжения правительства об объявлении конкурса.

Как сообщал УНИАН, ранее Окружной административный суд Киева отказал бывшему председателю Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роману Насирову в приостановке конкурсов по отбору руководителей налоговой и таможенной служб.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила по три претендента на посты руководителей государственных налоговой и таможенной служб. В частности, кандидатами на пост главы налоговой службы стали замминистра финансов Сергей Верланов, исполнительный директор компании "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и замминистра юстиции Сергей Петухов.

Кандидатами на пост главы таможенной службы стали проректор Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики" Андрей Саварец.

Последний этап отбора в форме собеседования запланирован на 23 апреля, и в тот же день конкурсная комиссия должна определить кандидатов, которых будет рекомендовать правительству к назначению на соответствующие должности.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.

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Теги: #реформа таможни