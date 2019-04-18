Суд заблокировал конкурс по отбору главы таможенной службы

Суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурсный отбор.

Окружной административный суд Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя Государственной таможенной службы, сообщили в пресс-службе суда.

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"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска народного депутата Андрея Антонищака о приостановлении действия распоряжения правительства об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы. 17 апреля судом принято - удовлетворить соответствующее заявление об обеспечении иска и остановить действие распоряжения Кабинета министров Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурсный отбор.

В пресс-службе пояснили, что, принимая решение об удовлетворении заявления парламентария, суд руководствовался тем, что "непринятие таких мер, очевидно, может привести к тому, что защита прав, свобод и интересов заявителя, в защиту которых подается административный иск, станет невозможной, или для их восстановления необходимо будет приложить значительные усилия и расходы".

Кроме того, суд учел нормы закона, на которые ссылался заявитель, которые, по его мнению, были нарушены при принятии и выполнении вышеупомянутого распоряжения правительства об объявлении конкурса.

Как сообщал УНИАН, ранее Окружной административный суд Киева отказал бывшему председателю Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роману Насирову в приостановке конкурсов по отбору руководителей налоговой и таможенной служб.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила по три претендента на посты руководителей государственных налоговой и таможенной служб. В частности, кандидатами на пост главы налоговой службы стали замминистра финансов Сергей Верланов, исполнительный директор компании "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и замминистра юстиции Сергей Петухов.

Кандидатами на пост главы таможенной службы стали проректор Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики" Андрей Саварец.

Последний этап отбора в форме собеседования запланирован на 23 апреля, и в тот же день конкурсная комиссия должна определить кандидатов, которых будет рекомендовать правительству к назначению на соответствующие должности.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.