Независимые набсоветы в госбанках сформируют до конца мая - Минфин

Речь идет о государственных "Ощадбанке", "Укрэксимбанке" и "ПриватБанке".

Министерство финансов Украины рассчитывает сформировать независимые наблюдательные советы в государственных "Ощадбанке", "Укрэксимбанке" и "ПриватБанке" до конца мая.

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"После мая у нас будут во всех государственных банках наблюдательные советы в соответствии с новыми стандартами корпоративного управления", - сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова в ходе дискуссии VoxUkraine о рисках государственного бюджета Украины на 2020 год.

Конкурс в набсоветы госбанков продлится с 5 апреля по 10 мая включительно.

Как сообщал УНИАН, для участия в конкурсе претенденты должны до 25 апреля включительно предоставить документы для участия в конкурсе в набсовет "Ощадбанка" - компании "Педерсен энд Партнерс", "Укрэксимбанка" - "Уорд Хауэл Украина", "ПриватБанка" - "Телент Эдвайзорс".

Справка УНИАН. Согласно новому закону о корпоративном управлении в госбанках, набсовет каждого финучреждения будет состоять из 9 членов, включая 6 независимых и по одному представителю Кабинета министров, Администрации президента и профильного комитета Верховной Рады.

Меморандум с Международным валютным фондом по новой программе для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов предусматривает назначение независимых набсоветов в госбанках до конца марта 2019 года.