Нацбанк немного укрепил гривню

Национальный банк на среду, 17 апреля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,72 грн/долл., к евро – на уровне 30,21 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2672.2277 (16 апреля – 2681.0204)

100 EUR – 3020.9534 (16 апреля – 3033.0384)

Во вторник, 16 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,70/26,72 грн/долл., что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,16/30,19 грн/евро, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.