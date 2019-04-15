Во вторник в Украине подорожает валюта: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 16 апреля: 100 USD – 2681,0204 гривни; 100 EUR – 3033,0384 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2681,0204 (15 апреля – 2671,3872)

100 EUR – 3033,0384 (15 апреля – 3024,2774)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 15 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,74 гривни/доллар, что соответствует уровню закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,19/30,22 гривни/евро, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.