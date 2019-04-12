Украина в этом году рассчитывает получить $616 миллионов донорской помощи

В числе крупнейших доноров - США, Еврокомиссия, ООН.

Министерство финансов Украины в 2019 году рассчитывает получить 615,8 млн долл. международной технической помощи от доноров.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, в числе крупнейших доноров США (204,44 млн долл.), Еврокомиссия (213,04 млн долл.), ООН (105,2 млн долл.).

Также в перечне доноров Европейский инвестиционный банк, Международный банк реконструкции и развития, ОБСЕ, НЕФКО, Швеция, Швейцария, Дания.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,6% - до 78,32 млрд долл., но при этом сократился по отношению к ВВП страны до 64% с 72% в 2017 году.

Согласно последним оценкам Министерства финансов, объем платежей по государственному и гарантированному государством долгу Украины в целом за 2019 год составит 461 млрд грн.