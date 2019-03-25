Госдолг Украины сократился до $78 миллиардов

В гривневом эквиваленте госдолг сократился на 2,8%.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за февраль сократился в долларовом эквиваленте на 0,01 миллиарда долларов, или на 0,02%, - до 78,24 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 60,02 миллиарда гривень, или на 2,8%, - до 2,112 триллиона гривень.

Согласно приведенным данным, с начала года госдолг сократился на 0,1% в долларовом эквиваленте, на 2,6% - в гривневом эквиваленте.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 миллиарда долларов, или на 2,6%, - до 78,32 миллиарда долларов.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 миллиарда гривень, или на 1,3%, - до 2,169 триллиона гривень.

По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.