Гройсман призвал полицию класть рейдеров "жестоко, мордой в пол"

Премьер заявил, что никто не имеет права нарушать право на частную собственность.

Премьер министр Украины Владимир Гройсман призвал правоохранительные органы жестко пресекать попытки рейдерства в стране.

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Об этом он заявил в пятницу во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Все те случаи, где есть такие нападения титушек, оружие и так далее, их всех кладут лицом в пол, арестовывают, и полиция тут действует достаточно жестко. Я хочу поблагодарить национальную полицию и призвать - жестко, лицом в пол. Жестоко, мордой в пол. Никто не имеет права нарушать право на частную собственность", - сказал он.

Кроме того, премьер обратился к народным депутатам, чтобы они направляли свои инициативы в созданную правительством комиссию по антирейдерству, чтобы повысить ответственность за данный вид преступлений.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют "Маски-шоу стоп". Закон вводит обязательную видеофиксацию как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Согласно закону, видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

14 февраля 2018 года Министерство юстиции предложило Кабинету министров создать Комиссию по реагированию на жалобы о нарушениях во время проведения обысков на предприятиях, поскольку в ведомство по-прежнему поступает множество жалоб о нарушениях, несмотря на принятие закона "Маски-шоу стоп". 28 февраля правительство создало такую комиссию под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана.

В сентябре прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" (№ 8490).