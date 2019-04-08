Валютные качели: доллар подешевел, евро подорожал
В понедельник, 8 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,65/26,68 грн/долл., что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,04/30,07 грн/евро, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2664.4138 (8 апреля – 2676.8706)
100 EUR – 2996.3998 (8 апреля – 3006.9287)