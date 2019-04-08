Валютные качели: доллар подешевел, евро подорожал

Гривня на межбанке 8 апреля выросла к доллару на 2 копейки. Котировки гривни к евро снизились на 10 копеек.

В понедельник, 8 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,65/26,68 грн/долл., что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Читайте такжеFitch спрогнозировал курс доллара в Украине на конец года

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,04/30,07 грн/евро, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2664.4138 (8 апреля – 2676.8706)

100 EUR – 2996.3998 (8 апреля – 3006.9287)