Украинцы впервые с декабря купили валюты больше, чем продали

В то же время, показатель продажи валюты населением через банки с начала года – за первый квартал - остается выше покупки на 161,6 млн долл.

Украинцы в марте купили через банковскую систему 1,137 млрд долл., или на 77,3 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем продали.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, покупка валюты населением через банки превысила ее продажу впервые с декабря прошлого года, когда украинцы купили в банках на 110,1 млн долл. больше, чем продали.

В то же время, показатель продажи валюты населением через банки с начала года – за первый квартал - остается выше покупки на 161,6 млн долл.

Справка УНИАН. Украинцы в декабре 2018 года купили через банковскую систему на 110 млн долл. наличной больше иностранной валюты, чем продали, однако в целом за год продажа валюты населением через банки превысила ее покупку на 1,5 млрд долл.