Вице-премьер похвастался ростом ВВП Украины за четыре года

Кубив отметил, что с 2015 года совокупный рост экономики Украины составил 8,4%.

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2015-2018 годах составил 8,4%.

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Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития Степан Кубив.

"С точки совокупного роста ВВП реально вырос на 8,4%. Никто не ожидал, что в четвертом квартале 2018 года и в целом по году рост ВВП составит 3,3%", - сказал он.

Приоритетными направлениями деятельности правительства, по словам Кубива, остаются поддержка отечественного экспорта, улучшение бизнес-климата, реформирование сферы госзакупок, реформа управления госсобственностью, развитие промышленности.

Также вице-премьер обратил внимание, что средняя зарплата в Украине с 2015 по 2018 годы выросла с 210 до 380 долларов.

«Средняя зарплата выросла на 170 долларов: с 210 долларов в 2015 году до 380 в декабре 2018 года. А в апреле частные предприятия предлагают среднюю зарплату около 431 доллара, или 11 700 грн по официальному курсу НБУ», - сказал он.

Кроме того, уровень теневой экономики за этот же период снизился с 40% до 32%, добавил Кубив.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 2,9%, прогнозируемых ранее.

Согласно обзору банка об экономической ситуации в Европе и Центральной Азии, в 2020 году ожидается рост экономики Украины на 3,4%, в 2021 году – на 3,8%.l