Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 2,7%

Банк оценил рост реального ВВП Украины в 2018 году в 3,3%.

Один из ключевых кредиторов Украины – Всемирный банк – ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 2,9%, прогнозируемых ранее.

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Согласно обзору банка об экономической ситуации в Европе и Центральной Азии, в 2020 году ожидается рост экономики Украины на 3,4%, в 2021 году – на 3,8%.

При этом Всемирный банк оценил рост реального ВВП Украины в 2018 году в 3,3%.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет, демонстрируя ускорение третий год подряд.

Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%, Международный валютный фонд – на 2,7%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.