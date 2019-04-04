Нефьодов решил принять участие в конкурсе на главу таможни

Заместитель министра экономразвития занимался реформой госзакупок.

Первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов решил принять участие в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы.

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Об этом он сообщил в своем Facebook, выложив фотографию из здания Нацагентства по вопросам госслужбы с пакетом документов, подписанным "Нефьодов Максим Евгеньевич. Кандидат на должность главы таможенной службы Украины".

"Говорят, хуже задачи в стране нету, реформы туда еще не добрались, контрабас вечный, региональные бароны укоренившиеся, сканеры не заработают, не жили хорошо - не стоит и начинать, таможню не изменить никогда #вызовпринят #станутаможенником", - написал Нефьодов.

Отметим, конкурс будет проведен Комиссией высшего корпуса госслужбы 16 апреля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины (ГФС) путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы. Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить до конца апреля текущего года.

20 марта 2019 года Кабинет министров Украины принял решение объявить конкурс на должности руководителей государственных налоговой и таможенной служб, а также утвердил условия его проведения.