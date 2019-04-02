В Нацбанке рассказали подробности нового закона о валюте

В частности, новый закон о валюте освобождает бизнес от подачи декларации о валютных ценностях.

Действующий с 7 февраля Закон Украины "О валюте и валютных операциях" освобождает бизнес от обязанности предоставлять декларации о валютных ценностях, доходах и другом зарубежном имуществе.

Читайте такжеНацбанк снизил норму обязательной продажи валюты экспортерами

Как сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, последним периодом, за который необходимо было подавать декларацию, является 2018 год, а с 1-го квартала 2019 года декларацию подавать уже не нужно.

"Валютная либерализация - это не только упрощение внешнеэкономических операций или покупки валюты, но и снижение административной нагрузки на бизнес", - подчеркнули в НБУ.

Справка УНИАН. В Украине с 7 февраля действует новый Закон "О валюте и валютных операциях", который предполагает ослабление порядка тридцати ограничений на валютном рынке. В том числе увеличение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам и разрешение свободно использовать счета юридических лиц за рубежом и счета нерезидентов в банках Украины.

Кроме того, отменены индивидуальные лицензии на валютные операции, разрешена оnline-покупка валюты физическими лицами, а лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц повышен в 10 раз.

Также с 7 февраля бизнес может репатриировать дивиденды за 2018 год в пределах 7 миллионов евро в месяц и покупать валюту день в день без предварительного резервирования средств, а с 1 марта норма обязательной продажи валюты экспортерами снижена до 30%.