Американский Goldman Sachs оштрафовали в Великобритании

Goldman Sachs оштрафован почти на $45 млн за недостоверную отчетность.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало подразделение американского банка Goldman Sachs на 34,3 млн фунтов стерлингов ($44,8 млн) за нарушения в отчетности.

Читайте такжеЕвросоюз выписал агентству Fitch рекордный штраф

Об этом говорится в сообщении британского регулятора, передают «Ведомости».

Goldman Sachs нарушал требования о точной и своевременной передаче данных о сделках в течение почти десяти лет – с ноября 2007 года по март 2017 года, утверждает FCA.

За это время инвестиционный банк допустил в общей сложности 220,2 млн ошибок в своих отчетах, говорится в сообщении. К примеру, Goldman Sachs ошибочно сообщил регулятору о 6,6 млн транзакций, которые не требовали декларирования.

«Ошибки в этом случае демонстрируют неспособность в течение длительного периода управлять и держать контроль, что жизненно важно для целостности наших рынков», – приводятся в сообщении слова исполнительного директора FCA по вопросам правоприменения и надзора за рынком Марка Стюарда.

Goldman Sachs согласился сотрудничать с регулятором и поэтому получил скидку в 30% от общего штрафа. Без этого банку пришлось бы заплатить 49 млн фунтов стерлингов ($64 млн).