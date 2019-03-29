ГФС доначислила предприятиям 157 миллионов налогов и сборов

Нарушения законодательства выявлены у 43,1% проверенных субъектов хозяйствования.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) по результатам контрольно-проверочной работы предприятий в январе-феврале 2019 года доначислила к уплате в бюджет 157 млн грн налогов и сборов.

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Как сообщила пресс-служба ГФС, в частности, за этот период предприятиям – нарушителям налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов Фискальная служба доначислила к уплате более 82 млн грн налога на доходы физических лиц, более 68 млн грн единого взноса и почти 7 млн грн военного сбора.

«Всего в ходе проверок нарушения законодательства выявлены у 43,1% проверенных субъектов хозяйствования. За счет принятых мер налогового контроля было выявлено около 4,6 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, по результатам проведенной разъяснительной работы работодатели заключили дополнительно 29,1 тыс. трудовых договоров с наемными работниками.

Кроме того, за указанный период ГФС привлекла к государственной регистрации 3,4 тыс. человек, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации.

«В бюджеты дополнительно уплачено более 2,3 млн грн налогов и сборов и 2,7 млн грн единого взноса», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины (ГФС) по итогам проверок отчетов за 2013-2017 гг. установила 883 факта нарушения налогоплательщиками требований законодательства о трансфертном ценообразовании, по результатам которых оштрафовала нарушителей на 256 млн грн.