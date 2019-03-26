Профицит сводного бюджета Украины сократился в 3 раза

Госбюджет за этот период выполнен с дефицитом 13,7 миллиарда гривень, что в 8,5 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Сводный бюджет Украины за январь-февраль 2019 года выполнен с профицитом на уровне 4,7 миллиарда гривень, что в 3,2 раза ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, госбюджет за этот период выполнен с дефицитом на уровне 13,7 миллиарда гривень, что в 8,5 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Показатель дефицита госбюджета на 0,1 миллиарда гривень больше данных, обнародованных Министерством финансов 15 марта.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом на уровне 59,248 миллиарда гривень, что на 23,7% больше дефицита за 2017 год, при установленном предельном показателе в размере 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.

Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита - 89,989 миллиарда гривень.