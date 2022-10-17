Отключения связаны с попаданием ракеты оккупантов в объект энергетической инфраструктуры, в результате чего там сильный пожар.

В Днепре и области начались экстренные отключения электроэнергии.

Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко

"Враг продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры и наносит разрушения. Для ликвидации повреждений и сбалансирования энергосистемы, сегодня в Днепре и области будут происходить отключения электроэнергии", - пояснил он.

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Коваленко попросил граждан ограничить использование энергоемких приборов: бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров, а также зарядить телефоны и павербанки.

Ночной обстрел Днепропетровщины

Ночью украинские военные уничтожили над Днепропетровской областью три российские крылатые ракеты, но одна таки попала по объекту энергетической инфраструктуры, там сильный пожар. На месте прилета работают все службы.

По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, оккупанты всю ночь атаковали область ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией.

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