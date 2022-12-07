Компания Karpowership готова обеспечить электроэнергией около миллиона украинских домохозяйств.

Турецкая компания Karpowership сможет через Румынию поставлять электроэнергию Украине.

Как отметила генеральный директор турецкой компании Karpowership Зейнеп Харези, переговорный процесс по этому вопросу уже начался.

"Сейчас мы ведем переговоры с Украиной, включая Организацию Объединенных Наций (ООН) и некоторые другие организации по оказанию помощи, по обеспечению порядка 300 или 400 мегаватт электроэнергии силовыми кораблями, пытаясь найти лучшее решение в отношении того, как и где развернуть станции", - сказала Харези.

Видео дня

Известно, что Турция может поставлять Украине электричество с помощью плавучих станций в Румынии и Молдове. Выбор именно этих локаций обусловлен соображениями безопасности. Гендиректор компании отметила, что речь идет о 3-4 станциях.

Харези добавила, что компания Karpowership готова обеспечить электроэнергией около миллиона украинских домохозяйств.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года страна-агрессор начала "энергетический террор": РФ наносит удары по инфраструктуре Украины.

17 ноября в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.