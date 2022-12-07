Турецкая компания Karpowership сможет через Румынию поставлять электроэнергию Украине.
Как отметила генеральный директор турецкой компании Karpowership Зейнеп Харези, переговорный процесс по этому вопросу уже начался.
"Сейчас мы ведем переговоры с Украиной, включая Организацию Объединенных Наций (ООН) и некоторые другие организации по оказанию помощи, по обеспечению порядка 300 или 400 мегаватт электроэнергии силовыми кораблями, пытаясь найти лучшее решение в отношении того, как и где развернуть станции", - сказала Харези.
Известно, что Турция может поставлять Украине электричество с помощью плавучих станций в Румынии и Молдове. Выбор именно этих локаций обусловлен соображениями безопасности. Гендиректор компании отметила, что речь идет о 3-4 станциях.
Харези добавила, что компания Karpowership готова обеспечить электроэнергией около миллиона украинских домохозяйств.
Удар по энергосистеме Украины:
10 октября 2022 года страна-агрессор начала "энергетический террор": РФ наносит удары по инфраструктуре Украины.
17 ноября в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.
19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.