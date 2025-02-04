Зеленский призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков ХАЭС

По словам президента, проект достройки является ключом к энергетической независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

"Я благодарен, что директор МАГАТЭ поддержал украинскую стратегию достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Проект достройки является ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона, и важно, чтобы народные депутаты Украины поддержали этот проект", - сказал глава государства.

Напомним, согласно заявлению компании АО "Энергоатом" достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) уже готова на 80% и 25% соответственно.

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Они являются критически важным шагом для укрепления энергетической безопасности Украины и обеспечения стабильного электроснабжения в условиях послевоенного восстановления.