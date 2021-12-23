Запуск российского газопровода "Северный поток-2" затягивается и может вообще не состояться.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил на пресс-конференции.
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По его словам, ранее в "Нафтогазе" считали, что самый негативный сценарий для Украины – если газопровод будет введен в эксплуатацию в мае 2022 года, но в настоящее время запуск затягивается.
"Мы видим, что процесс еще больше затягивается. Поэтому он, скорее всего, не запустится до конца первого полугодия (2022 года)", – предположил Витренко.
Он отметил, что для "Газпрома" самый лучший вариант – это запуск газопровода к осени.
В то же время Витренко предположил, что "Северный поток-2" вообще не будет введен в эксплуатацию.
"Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", – добавил он.
"Северный поток-2":
- Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
- 10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".
- В октябре первую нитку газопровода заполнили техническим газом. 17 декабря началось заполнение газом второй нитки газопровода.
- Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, но 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.