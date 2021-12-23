Витренко предположил, что газопровод не будет введен в эксплуатацию до конца первого полугодия 2022 года.

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" затягивается и может вообще не состояться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил на пресс-конференции.

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По его словам, ранее в "Нафтогазе" считали, что самый негативный сценарий для Украины – если газопровод будет введен в эксплуатацию в мае 2022 года, но в настоящее время запуск затягивается.

"Мы видим, что процесс еще больше затягивается. Поэтому он, скорее всего, не запустится до конца первого полугодия (2022 года)", – предположил Витренко.

Он отметил, что для "Газпрома" самый лучший вариант – это запуск газопровода к осени.

В то же время Витренко предположил, что "Северный поток-2" вообще не будет введен в эксплуатацию.

"Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", – добавил он.

"Северный поток-2":