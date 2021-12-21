Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что еще возможно изменить позицию министерства экономики и энергетики Германии в отношении российского газопровода "Северный поток-2".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мельник сказал жуналистам в рамках двухдневной ежегодной конференции послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая проходит в государственной резиденции "Синегора".
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В частности, его спросили, возможно ли, что министерство энергетики Германии пересмотрит позицию по "Северному потоку-2".
"Я считаю, что шансы есть. Они являются не очень высокими, но это тоже процесс пока технический. Мы используем все рычаги", - сказал Мельник.
Он отметил, что в рамках технического процесса НАК "Нафтогаз" и украинский оператор ГТС были допущены к самому процессу.
"То есть, их позиция будет рассмотрена... Но для нас наиболее важным является то, что политически этот вопрос снова вернулся в сферу обсуждения. И это даст нам шанс воспользоваться аргументами, которые есть. Аргумент какой? Есть соглашение между Германией и Соединенными Штатами, которое было принято летом. Оно было связанj с четкими предпосылками. Мы видим, что ситуация не улучшилась после этого, а ухудшилась. Это дает нам шанс снова возвращать и выносить этот вопрос на обсуждение очень серьезно", - подчеркнул Мельник.
"Северный поток-2": что известно
- Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.
- 10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".
- 23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".
- 4 октября газом начали заполнять первую нитку газопровода.
- 15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".
- Федеральное министерство экономики и энергетики Германии пришло к выводу о том, что сертификация газопровода "Северный поток-2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны Европейского Союза.
- На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.
- 27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.