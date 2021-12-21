10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что еще возможно изменить позицию министерства экономики и энергетики Германии в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мельник сказал жуналистам в рамках двухдневной ежегодной конференции послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая проходит в государственной резиденции "Синегора".

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В частности, его спросили, возможно ли, что министерство энергетики Германии пересмотрит позицию по "Северному потоку-2".

"Я считаю, что шансы есть. Они являются не очень высокими, но это тоже процесс пока технический. Мы используем все рычаги", - сказал Мельник.

Он отметил, что в рамках технического процесса НАК "Нафтогаз" и украинский оператор ГТС были допущены к самому процессу.

"То есть, их позиция будет рассмотрена... Но для нас наиболее важным является то, что политически этот вопрос снова вернулся в сферу обсуждения. И это даст нам шанс воспользоваться аргументами, которые есть. Аргумент какой? Есть соглашение между Германией и Соединенными Штатами, которое было принято летом. Оно было связанj с четкими предпосылками. Мы видим, что ситуация не улучшилась после этого, а ухудшилась. Это дает нам шанс снова возвращать и выносить этот вопрос на обсуждение очень серьезно", - подчеркнул Мельник.

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