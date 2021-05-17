Средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,20 гривен за литр.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95", сообщает Еnkorr.

Читайте такжеКабмин ввел госрегулирование цен на топливо

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,20 гривен за литр (-0,27 гривен), на бензин А-95 - 29,01 гривен за литр (-0,48 гривен), на дизельное топливо - 27,39 гривен за литр (-0,97 гривен), на автогаз - 15,76 гривен за литр (+0,01 гривен).

Цены упали после того, как Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо и ограничил максимальную цену уровнем 30,22 гривен за литр для бензинов и 27,89 гривен за литр для дизельного топлива.

В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на 1-2 гривны. Так на WOG бензин подешевел на 1,77 гривен, на ОККО - на 1,77 гривен, на Shell - на -0,86 гривен, на Параллель - на -1,58 гривен, на KLO на 0,99 гривен, на SOCAR - на 2,06 гривен.

Кроме того, до решения правительства средние цены на дизельное топливо были выше ценового потолка в 27,89 гривен. Сети АЗС опустили цены на 1-2 гривну, чтобы соответствовать новым требованиям.

Регулирование цен на топливо: что необходимо знать

Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизельного топлива от необоснованного повышения цен, учитывая нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ.

Основная причина роста цен на АЗС - рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долл./ бар. до 69 долл./ бар., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.

11 мая 2021 года Кабинет Министров Украины обязал сети АЗС предупреждать о повышении цен на бензин и дизтопливо на 1% и выше за 20 дней.

14 мая Кабинет министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровне торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина - не выше 5 грн за литр.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко