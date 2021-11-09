Несмотря на сообщения от "Белэнерго" об отмене экспорта в Украину, поставки электроэнергии идут.

Запрет белорусской компании "Белэнерго" поставлять электрическую энергию в Украину не будет означать полную приостановку экспорта из этой страны.

Такого мнения придерживаются энергетические эксперты в Украине.

В комментарии УНИАН председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что несмотря на сообщения от "Белэнерго" об отмене экспорта в Украину, поставки электроэнергии идут.

"Не отказалась поставлять: импорт идет в размере 415 МВт", - сказал он.

Согласно данным Оператора объединенной энергосети государственной компании "Укрэнерго", импорт электроэнергии из Беларуси по состоянию на сегодня действительно осуществляется в объеме 415 МВт-ч.

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В то же время эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная на своей странице в Facebook сообщила, ссылаясь на источники на рынке, что эксклюзивное право на импорт от "Белэнерго" в ноябре получили две компании. В частности, ООО "ТЕТ групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко в объеме 400 МВт и компания "Электро комьюнити" в объеме 15 МВт.

Также эксперты отмечают, что согласно письму компании "Белэнерго" экспорт электроэнергии будет прекращен исключительно по рамочным контрактам, в то же время как по всем другим видам контрактов поставки могут продолжиться.

Белорусская электроэнергия в Украине

Как сообщал УНИАН, 8 ноября белорусская энергетическая компания "Белэнерго" сообщила о прекращении экспорта электроэнергии в Украину.

"Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется", - говорилось в письме.

26 октября компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

30 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Герус сообщил, что украинские компании не смогут возобновить с 1 ноября импорт электроэнергии из России и Белоруссии за то, что российские и белорусские компании отменили аукционы по продаже электроэнергии.

2 ноября Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт.

Потребность в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Украина трижды за 2021 год просила аварийные поставки электроэнергии.

Автор: Анна Бредихина